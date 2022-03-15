Під час активних бойових дій загинуло 17 рятувальників, один в полоні
15 березня 2022 , 15:06Читать новость на русском
Джерело:Український Медіа Центр
Після того, як Росія вторглася в Україну, внаслідок бойових дій вже загинуло 17 українських рятувальників.
Травмовано 37 рятувальників
Полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук повідомив про втрати особового складу. Окрім 17 загиблих, ще 37 рятувальників – травмовано.
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Він розповів, що один рятувальник перебуває у полоні. Йдеться про капітана, який 11 березня у Гостомелі брав участь в евакуаційних заходах мирного населення.До уваги. Герасимчук заявив, що на цілодобовому чергуванні перебуває 14 тисяч рятувальників та 3 тисячі одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС.
Рятувальникам доводиться працювати у надзвичайно складних умовах. Ворог постійно обстрілює цивільних, як-от під час евакуації у Харкові.
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