У Києві поліцейські в охопленій вогнем будівлі знешкодили бойову частину "Шахеда"
Джерело:Поліція Київської області
Під час атаки Росії на Київ поліцейські запобігли масштабному вибуху. Тарас Дмитрук та Роман Хоменко знешкодили та винесли з будівлі, що палала, 50-кілограмову бойову частину "Шахеда".
Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Поліцейські-вибухотехніки прибули на місце падіння уламків дрона-камікадзе, який пошкодив приміщення фабрики.
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Як вибухотехніки винесли та знешкодили боєприпас
Внаслідок падіння уламка ворожого дрона в будівлі однієї з фабрик сталося займання. Туди терміново прибули всі екстрені служби, зокрема, поліцейські-вибухотехніки.
Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС помітили у приміщенні, ймовірно, нерозірвану бойову частину "Шахеда" та повідомили про знахідку поліцейським.
Поліцейські-вибухотехніки знешкодили в будівлі, що палала, бойову частину дрона / Фото поліції Київщини
Знешкоджувати 50- кілограмову бойову частину дрона поліцейським довелося у вогні та диму, ризикуючи життям. Виконавши свою роботу, вибухотехніки винесли смертоносний боєприпас у безпечне місце. Своїм героїчним вчинком поліцейські запобігли масштабному вибуху,
– підкреслили в поліції.
Як вибухотехніки знешкодили бойову частину дрона: дивіться відео
Зверніть увагу! Офіційних даних , скільки іранських дронів-камікадзе "Шахед" Росія загалом випустила по Києву у травні цього року, немає. Адже Повітряні сили не завжди конкретизують, де саме вдалося збити ті чи інші цілі.
Тож, за попередніми підрахунками, упродовж 1 – 29 травня 2023-го під час 16 атак на столицю було знищено понад 240 "Шахедів".