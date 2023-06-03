У Києві поліцейські в охопленій вогнем будівлі знешкодили бойову частину "Шахеда"

Під час атаки Росії на Київ поліцейські запобігли масштабному вибуху. Тарас Дмитрук та Роман Хоменко знешкодили та винесли з будівлі, що палала, 50-кілограмову бойову частину "Шахеда".

Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Поліцейські-вибухотехніки прибули на місце падіння уламків дрона-камікадзе, який пошкодив приміщення фабрики.

Дивіться також Росія 17 разів атакувала Київ у травні: чим окупанти били по столиці та як змінилася тактика

Як вибухотехніки винесли та знешкодили боєприпас

Внаслідок падіння уламка ворожого дрона в будівлі однієї з фабрик сталося займання. Туди терміново прибули всі екстрені служби, зокрема, поліцейські-вибухотехніки.

Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС помітили у приміщенні, ймовірно, нерозірвану бойову частину "Шахеда" та повідомили про знахідку поліцейським.

Поліцейські-вибухотехніки знешкодили в будівлі, що палала, бойову частину дрона / Фото поліції Київщини

Однак, не вагаючись, капітан поліції Тарас Дмитрук та лейтенант Роман Хоменко одягнули спеціальну амуніцію, дихальні апарати та зайшли крізь вогонь до приміщення.

Знешкоджувати 50- кілограмову бойову частину дрона поліцейським довелося у вогні та диму, ризикуючи життям. Виконавши свою роботу, вибухотехніки винесли смертоносний боєприпас у безпечне місце. Своїм героїчним вчинком поліцейські запобігли масштабному вибуху,

– підкреслили в поліції.

За високої температури боєприпас міг здетонувати у будь-який момент та призвести до потужного вибуху із тяжкими наслідками.

Як вибухотехніки знешкодили бойову частину дрона: дивіться відео

Зверніть увагу! Офіційних даних , скільки іранських дронів-камікадзе "Шахед" Росія загалом випустила по Києву у травні цього року, немає. Адже Повітряні сили не завжди конкретизують, де саме вдалося збити ті чи інші цілі.

Тож, за попередніми підрахунками, упродовж 1 – 29 травня 2023-го під час 16 атак на столицю було знищено понад 240 "Шахедів".