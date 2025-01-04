"Ніхто не буде радий": Трамп обурений, що на його інавгурації прапори будуть приспущені

Обраний президент США Дональд Трамп висловив невдоволення через те, що в день його інавгурації національні прапори будуть приспущені. Все через траур за померлим експрезидент Джиммі Картером.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що це перший випадок в історії США, коли під час інавгурації нового президента прапори будуть приспущені.

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Чому під час інавгурації Трампа будуть приспущені прапори

Національні прапори в США залишаються приспущеними за розпорядженням президента Джо Байдена у зв'язку зі смертю колишнього президента Джиммі Картера 29 грудня, згідно з традицією.

Траур триватиме 30 днів, і це збігається з датою інавгурації Дональда Трампа.

Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 по 1981 рік, став найдовговічнішим президентом в історії США. Він помер 29 грудня 2024 року у віці 100 років.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social висловив жаль з приводу такого збігу обставин.

Усі демократи "збуджені" від того, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації. Вони думають, що це щось чудове і дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну і думають лише про себе,

– обурюється Трамп.

Він зазначив, що це може стати першим випадком, коли під час інавгурації нового президента прапори будуть приспущені.

"Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться", – додав він.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що рішення про траур не планують переглядати.