Думав, що він пілот-камікадзе: ідентифікували окупанта, який загинув при падінні Су-25

У Краснодарському краї 17 липня розбився російський штурмовик Су-25. Пілот штурмовика встиг катапультуватися, однак все одно "взяв квиток" на концерт Кобзона.

OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе повідомив, що російським льотчиком, який зазнав катастрофи на Су-25 у Краснодарському краї, виявився Тимур Хісматуллін із Татарстану. Пілоту 8 липня виповнилося 27 років і через кілька днів він загинув.

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Напередодні падіння Су-25 пілот відсвяткував день народження

Російський пілот потрапив у катастрофу нібито під час "тренувального польоту". Штурмовик окупанта впав в Азовське море.

"Товариші по службі кажуть, що перед вильотом Хісматуллін дивився фільм "Мідвей" (Midway) і так перейнявся деталями, що в якийсь момент йому здалося, що він пілот-камікадзе японського торпедоносця морської авіації Mitsubishi G4M і його місія атакувати авіаносець USS Enterprise...", – мовиться у повідомленні.

Також OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе опублікував кілька світлин загиблого російського пілота.



Тимур Хісматуллін по середині / Фото взяте з телеграму OSINT Georgia



Тимур Хісматуллін / Фото взяте з телеграму OSINT Georgia

В Азовське море впав Су-25: що відомо