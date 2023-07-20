Думав, що він пілот-камікадзе: ідентифікували окупанта, який загинув при падінні Су-25
Джерело:OSINT Georgia
У Краснодарському краї 17 липня розбився російський штурмовик Су-25. Пілот штурмовика встиг катапультуватися, однак все одно "взяв квиток" на концерт Кобзона.
OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе повідомив, що російським льотчиком, який зазнав катастрофи на Су-25 у Краснодарському краї, виявився Тимур Хісматуллін із Татарстану. Пілоту 8 липня виповнилося 27 років і через кілька днів він загинув.
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Напередодні падіння Су-25 пілот відсвяткував день народження
Російський пілот потрапив у катастрофу нібито під час "тренувального польоту". Штурмовик окупанта впав в Азовське море.
"Товариші по службі кажуть, що перед вильотом Хісматуллін дивився фільм "Мідвей" (Midway) і так перейнявся деталями, що в якийсь момент йому здалося, що він пілот-камікадзе японського торпедоносця морської авіації Mitsubishi G4M і його місія атакувати авіаносець USS Enterprise...", – мовиться у повідомленні.
Також OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе опублікував кілька світлин загиблого російського пілота.
Тимур Хісматуллін по середині / Фото взяте з телеграму OSINT Georgia
Тимур Хісматуллін / Фото взяте з телеграму OSINT Georgia
В Азовське море впав Су-25: що відомо
- Під час падіння Су-25 пілот встиг катапультуватися, коли літак почав втрачати висоту. Хісматуллін впав у воду, зламав собі обидві ноги й ледь не потонув.
- Пілота ще живим встигли витягнути рятувальники і непритомним доставили на берег. Російського пілота реанімували у швидкій, однак він зрештою загинув.
- За даними ЗМІ, Хісматуллін був командиром штурмової ескадрильї. За авіакатастрофою спостерігали десятки людей, які відпочивали в той момент на пляжі.
- Реакції очевидців були досить дивні, адже вони не кинулися рятувати пілота, а були у захваті від шоу, яке побачили. Пропагандисти обурилися, що пілот тонув упродовж 8 хвилин і за цей час йому ніхто не прийшов на допомогу.