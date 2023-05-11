Україна може повернути ЗАЕС без застосування сили, – голова "Енергоатому"

У рамках контрнаступальної операції українські військові звільнятимуть окуповані території. Проте Сили оборони розуміють, що під час наступу вони мають оминути Запорізьку АЕС.

Про це заявив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін. За його словами, Збройні сили повинні зберегти цілісність об’єкта.

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Як Україна деокупує ЗАЕС

Котін пояснив, що Україна може повернути атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

Треба просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто визволити Мелітополь. Вони (окупанти – 24 Канал) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти,

– сказав Котін.

Він також наголосив, що загарбники масово евакуйовують людей з Енергодара. Голова НАЕК каже, що росіяни можуть вивезти частину персоналу з заводу. Котін назвав ситуацію "критичною", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою".

"Вони (росіяни – 24 Канал) божевільні, але недостатньо божевільні. У них ще є атомники з "Росатома", які є операторами атомних електростанцій, і технічно ці люди розуміють ризики", – додав він.

Ситуація на ЗАЕС: коротко