Під час масштабної тривоги на Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи: працює ППО

Станом на вечір 26 липня по всій Україні лунає повітряна тривога. Вибухи вже було чутно на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Попередньо, у регіоні працює ППО. Про це повідомляють моніторингові групи, інформує 24 Канал.

Важливо Мапа тривог по Україні – уся червона: летять ракети з Каспію

Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині

За попередньою інформацією, ввечері під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи на Дніпропетровщині. Ймовірно, працювала ППО.

Також вибухи було чутно у Кіровоградській області. Попередньо – ППО.

Окрім цього, повідомляють про вибухи на Хмельниччині. Очікуємо офіційну інформацію.

Масована атака України 26 липня: що відомо

Увечері Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95МС з району Каспійського моря.

Згодом по всій Україні почала ширитись повітряна тривога.

Повідомлялось, що крилаті ракети на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей.

Згодом стало відомо, що група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.

Зауважимо, що близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.

Нагадаємо, що моніторингові групи писали про роботу ППО по областях. Також у телеграм-каналах зазначали, що "ракети маневрували" між Вінниччиною та Житомирщиною. Згодом вибухи чули й на Житомирщині.

До речі, під час ракетної атаки у Вінниці могла перебувати Олена Зеленська та прем'єр Шмигаль.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи – читайте в нашому телеграмі.

В ОК "Південь" днями повідомляли, що на сьогодні повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. За словами Наталії Гуменюк, південні регіони – під прицілом ворога, оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Таким чином, окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій.