Під час масштабної тривоги на Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи: працює ППО
Станом на вечір 26 липня по всій Україні лунає повітряна тривога. Вибухи вже було чутно на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Попередньо, у регіоні працює ППО. Про це повідомляють моніторингові групи, інформує 24 Канал.
Важливо Мапа тривог по Україні – уся червона: летять ракети з Каспію
Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині
За попередньою інформацією, ввечері під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи на Дніпропетровщині. Ймовірно, працювала ППО.
Також вибухи було чутно у Кіровоградській області. Попередньо – ППО.
Окрім цього, повідомляють про вибухи на Хмельниччині. Очікуємо офіційну інформацію.Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи – читайте в нашому телеграмі.
Масована атака України 26 липня: що відомо
- Увечері Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Згодом по всій Україні почала ширитись повітряна тривога.
- Повідомлялось, що крилаті ракети на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей.
- Згодом стало відомо, що група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.
- Зауважимо, що близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
- У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.
- Нагадаємо, що моніторингові групи писали про роботу ППО по областях. Також у телеграм-каналах зазначали, що "ракети маневрували" між Вінниччиною та Житомирщиною. Згодом вибухи чули й на Житомирщині.
- До речі, під час ракетної атаки у Вінниці могла перебувати Олена Зеленська та прем'єр Шмигаль.
В ОК "Південь" днями повідомляли, що на сьогодні повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. За словами Наталії Гуменюк, південні регіони – під прицілом ворога, оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Таким чином, окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій.