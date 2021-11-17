Під час найактивніших розстрілів Майдану Янукович 11 разів дзвонив Путіну

17 листопада 2021 , 16:16
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Джерело:

24 канал

Коли на Майдані, з 18 по 20 лютого 2014 року, розстрілювали протестувальників, президент-втікач Віктор Янукович 11 разів телефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну. Також на зв'язку перебували тодішні керівники правоохоронних органів України та Росії.

Заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов на брифінгу повідомив, що вони користувалися спеціальним зв'язком.

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"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Росії й керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", – заявив Іванов.

Хто ще контактував з російськими високопосадовцями

Іванов додав, що тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко також у період з 18 по 20 лютого 2014 року, 12 разів зідзвонювався з його російським колегою. Також колишній глава СБУ Олександр Якименко 3 рази спілкувався з директором ФСБ Росії.

Що відомо про слідство над Віктором Януковичем та його оточенням

  • Розслідували кримінальне провадження 8 років, а докази вмістили у понад 1,5 тисячі томів.
  • Злочинна група складалася з тодішніх міністра оборони України, голови СБУ та його першого заступника (керівника Антитерористичного центру), очільника МВС та його заступника.
  • Також злочинцями визнали таких експосадовців: командувача внутрішніх військ МВС України, тимчасового виконувача обов'язків начальника Головного управління МВС України у Києві, начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України у Києві, командира "Беркуту".
  • Всіх їх звинувачують у теракті, який мав на меті залякати людей.
  • Також влада Януковича перевищила службові повноваження, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї. Слідство звинуватило експосадовців у незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
  • Держбюро розслідувань повідомило, що, після ознайомлення з матеріалами справи, сторона захисту направить обвинувальний акт до суду.
Автор: Марія Масюк