Під час нічної атаки "Шахідами" у Хмельницькому пролунали вибухи

Російські військові у ніч проти 27 лютого атакували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що під час цього у Хмельницькому пролунали вибухи.

Місцева влада пообіцяла згодом повідомити деталі. Наразі відомо лише про те, що у Хмельницькому під час атаки дронами пролунали вибухи.

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У Хмельницькому – вибухи

Глава ОВА Сергій Гамалій о 02:17 повідомив, що у Хмельницькому пролунав вибух. Він пообіцяв, що згодом надасть усі деталі. Наразі ж закликав мешканців області берегти себе та не покидати укриттів.

02:22 надійшло повідомлення також від міського голови Олександра Симчишина. Він заявив, що вибух стався на території громади. Мер Хмельницького зазначив, що деталями поділиться згодом і нагадав, що повітряна тривога все ще триває.

02:34. Сергій Гамалій зазначив, що у Хмельницькому пролунав повторний вибух.

03:13 моніторингова група Monitor повідомила про третій вибух у Хмельницькому. Це підтвердив глава ОВА.

Ворог вночі атакує дронами

Коротенько пройдемося хронологією нічної атаки дронами-камікадзе України. Почалася вона пізно ввечері та триває досі, станом на 02:30.