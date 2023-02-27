Під час нічної атаки "Шахідами" у Хмельницькому пролунали вибухи
Російські військові у ніч проти 27 лютого атакували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що під час цього у Хмельницькому пролунали вибухи.
Місцева влада пообіцяла згодом повідомити деталі. Наразі відомо лише про те, що у Хмельницькому під час атаки дронами пролунали вибухи.
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У Хмельницькому – вибухи
Глава ОВА Сергій Гамалій о 02:17 повідомив, що у Хмельницькому пролунав вибух. Він пообіцяв, що згодом надасть усі деталі. Наразі ж закликав мешканців області берегти себе та не покидати укриттів.
02:22 надійшло повідомлення також від міського голови Олександра Симчишина. Він заявив, що вибух стався на території громади. Мер Хмельницького зазначив, що деталями поділиться згодом і нагадав, що повітряна тривога все ще триває.
02:34. Сергій Гамалій зазначив, що у Хмельницькому пролунав повторний вибух.
03:13 моніторингова група Monitor повідомила про третій вибух у Хмельницькому. Це підтвердив глава ОВА.
Ворог вночі атакує дронами
Коротенько пройдемося хронологією нічної атаки дронами-камікадзе України. Почалася вона пізно ввечері та триває досі, станом на 02:30.23:05 стало відомо про те, що через Чернігівщину в напрямку Київської області полетіли невстановлені повітряні об'єкти. 23:23 з'явилося уточнення. Воно повідомляло про те, що у повітряному просторі України можуть бути, швидше за все, іранські дрони-камікадзе "Шахід". 23:31 надійшло повідомлення про роботу ППО у Київській області. 23:37 чергове повідомлення, згідно з яким у небі зафіксували кілька об'єктів: один над Чорнобилем і два над Чернігівщиною. 23:49 стало відомо про те, що на Чернігівщині працювала ППО. 23:58 глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що область атакували "Шахідами". Він також додав, що "є успішна робота ППО". 00:01 глава ОП Андрій Єрмак зауважив, що "маємо ще цілі в небі, будьте уважні". 00:02 ОК "Північ" повідомило про знищений на Чернігівщині дрон. 00:06 повідомили про те, що БпЛА полетів у напрямку Коростеня, а ще три дрони були на правому березі Київського водосховища. 00:17 працювала ППО на Житомирщині. 00:41 ще одне повідомлення про збитий дрон-камікадзе від ОК "Північ". 01:02 і ще один дрон вдалося збити силам ППО, передає ОК "Північ".