Під час нічної тривоги у Сумах та Дніпрі чули вибухи

Вночі 22 лютого у низці областей України була повітряна тривога. Під час неї у Сумах та Дніпрі чули вибухи.

Вибух, який лунав у Сумах – це робота ППО. Місцева ОВА повідомила, що ціль уражена.

Раніше На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

У Дніпрі також чули звуки вибухів, пише "Суспільне". Повідомлення з'явились близько 01:40, однак офіційних підтверджень наразі немає. Після 02:00 в регіонах оголосили про відбій тривоги.

До речі, ворог обстрілював прикордоння Сумщини і протягом дня. Росіяни 21 лютого обстріляли 5 територіальних громад області: було зафіксовано 78 "прильотів".

Нічні вибухи на Донбасі

Також цієї ночі серія сильних вибухів сколихнула окуповані міста Донецької області. Зокрема, мерія Маріуполя повідомила про 11 вибухів в місті. Ймовірно, були влучання у місця скупчення ворога.

Гучно було в Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому, Іловайську. Окупанти традиційно розповідали, нібито "працює ППО". Говорили, що чують "особливі звуки" вибухів та "відбивають удар". Потім з'явилась іфнормація про проблеми зі світлом.

Російські пабліки публікували відео, де видно спалахи та гучні звуки. Що саме спричинило вибухи – невідомо. Однак після них в деяких місцях була пожежа.