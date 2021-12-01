Під час обшуків у Киви знайшли купу золота й цікаві картини – Bihus.Info

Під час обшуків у будинку народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви виявили купу золота та картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Про це розповіли журналістам-розслідувачам джерела у правоохоронних органах.

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За даними журналістів, у будинку нардепа виявили:

майже десяток злитків золот а на суму понад 1 мільйон гривень;

а на суму понад 1 мільйон гривень; понад 1,1 мільйона гривень і понад 500 тисяч доларів готівкою, а також понад 300 тисяч гривень в автомобілі.

Цікаві картини Киви

Жодної з цих сум грошей та коштовностей немає в декларації народного депутата.

Журналістам-розслідувачам також вдалося побачити 2 картини, які раніше продавала керівниця проросійського видання "Страна.юа" Світлана Крюкова. На одній із них Кива зображений в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні.



Кива в образі Муссоліні / Фото з фейсбуку Крюкової

На іншій – Кива разом зі своїми однопартійцями Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка".

Обшуки у Киви: що відомо

16 листопада правоохоронці навідалися з обшуками до незадекларованого будинку Іллі Киви. В якій справі відбувалися процесуальні дії, наразі невідомо. Пізніше Кива заявив, що під час обшуків у нього вилучили речі та забрали мисливський карабін Вулкан на експертизу. Нардеп заявив про політичний тиск із боку влади.

Додамо, що проти Киви наразі відкриті справи через:

відео з привітанням президента Росії Володимира Путіна із 69-річчям;

відео, яке він опублікував 16 жовтня до роковин убивства лідера ОУН Степана Бандери. На записі Кива називає себе "лідером антифашистського руху в Україні", а потім стріляє з автомата і влаштовує феєрверк.

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