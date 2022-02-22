Під час обстрілу Мар'їнки поранили мирного жителя

Під час обстрілу Мар'їнки 22 лютого бойовики поранили 50-річного мирного чоловіка. Його забрали до лікарні.

Житель Мар'їнки зазнав осколкового поранення плеча та лівої руки. Його стан медики оцінюють як задовільний.

Важливо На Донбасі загинув український захисник: ще є поранені та травмовані

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко наголосив на неприпустимості агресивних дій проти цивільного населення та закликав Росію припинити насильство.

Окупанти вбили військового

Від початку доби 22 лютого бойовики вже 72 рази порушували мирні домовленості. Ба більше, 53 рази використали важке озброєння: реактивні системи залпового вогню, танки, артилерійські системи калібри 122 міліметри, міномети калібру 122 та 82 міліметри.

Загинув український воїн. Ще один захисник був поранений, а 5 – отримали бойові травмування.

Бойовики обстрілюють цивільну інфраструктуру

Бойовики 21 лютого обстріляли Щастя та Врубівку на Луганщині. Вони 4 рази влучили у водозабір, обстріляли район розподільних електромереж.

Внаслідок обстрілів російських найманців роботу Луганської теплоелектростанції зупинили. Прифронтове місто Щастя залишилося без води, електрики й світла.

Крім того, гатили по будинках Новогнатівки та Водяного.

До теми – Рятувальники не можуть погасити пожежу на Луганщині: бойовики не припиняють обстрілів:

Текст поста Павла Кириленка:

50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка.

З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки він госпіталізований до лікарні. Медики оцінюють його стан як задовільний.

Вкотре наголошую на неприпустимості агресивних дій проти цивільного населення та закликаю Російську Федерацію припинити насильство.