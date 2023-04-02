Бійці ЗСУ повернули дітям іменні ложечки, які вкрали в них окупанти: зворушлива історія

Російська армія недарма славиться своїм цинічним мародерством. Під час окупації Київської області окупанти викрали іменні ложечки в українських дітей.

Про це розповів заступник директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Юрій Фанигін. Він повідомив, що ложечки вже повернулись до своїх власників.

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Як знайшли викрадені речі

Під час розмінуванні у районі села Здвижівка Бучанського району у ворожому бліндажі українські військові знайшли дві іменні ложки з даними двох дітей. На них були зазначені дати народжень: 17 січня 2006 року та 12 серпня 2008 року.

Іменні ложечки, які викрали окупанти / Фото Юрій Фанигін

Згодом виявилося, що окупанти вкрали їх у місцевих жителів. Бійці ЗСУ передали ложечки бабусі дітей. Наразі дітлахи разом з мамою перебувають за кордоном.

ЗСУ передали знахідку бабусі / Фото Юрій Фанигін

"У них вкрали та знищили все. Але ложечки повернулися. У цій історії диво – все!", – написав Фанигін.

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