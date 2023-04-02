Бійці ЗСУ повернули дітям іменні ложечки, які вкрали в них окупанти: зворушлива історія
Джерело:Юрій Фанигін
Російська армія недарма славиться своїм цинічним мародерством. Під час окупації Київської області окупанти викрали іменні ложечки в українських дітей.
Про це розповів заступник директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Юрій Фанигін. Він повідомив, що ложечки вже повернулись до своїх власників.
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Як знайшли викрадені речі
Під час розмінуванні у районі села Здвижівка Бучанського району у ворожому бліндажі українські військові знайшли дві іменні ложки з даними двох дітей. На них були зазначені дати народжень: 17 січня 2006 року та 12 серпня 2008 року.
Згодом виявилося, що окупанти вкрали їх у місцевих жителів. Бійці ЗСУ передали ложечки бабусі дітей. Наразі дітлахи разом з мамою перебувають за кордоном.
"У них вкрали та знищили все. Але ложечки повернулися. У цій історії диво – все!", – написав Фанигін.
Річниця деокупації Київської області: коротко
- У результаті успішних та рішучих дій українських захисників Київська область була повністю звільнена від російських окупантів 2 квітня 2022 року.
- Валерій Залужний – Головнокомандувач Збройних сил України – заявив, що деокупація Київської області продемонструвала світові, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі, злочини російських військових у Бучі назавжди закарбувалися в національній пам'яті.
- 31 березня, у річницю звільнення Бучі, президент Володимир Зеленський завітав туди разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови. Зеленський наголосив, що вже минув рік, як російських окупантів вигнали з Бучі.
- На вулицях міста світ побачив російське зло без маскування. Кремль хотів принести це й на інші вулиці України та світу. Однак український народ зупинив загарбників.