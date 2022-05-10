Під час окупації Київщини загинула журналістка Оксана Гайдар

На Київщині загинула українська журналістка Оксана Гайдар. Зв'язок х журналісткою був втрачений 11-го березня, коли частина Київської області була під окупацією російських військових.

Про смерть журналісти стало відомо лише у травні

Про загибель Оксани Гайдар 10-го травня повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, про смерть журналістки стало відомо з допису Лариси Вакульницької у фейсбуці.

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Повідомляється, що Гайдар загинула між 11 та 12 березня під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району. Жінка загинула разом з мамою Лідією.

Журналістка і блогерка Оксана Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району між 11 і 12 березня. Про смерть колеги стало відомо днями з допису Лариси Вакульницької у фейсбуку,

– написав Томіленко.

Останній допис Гайдар зробила 11 березня

Томіленко повідомив, що останній допис журналістки датований 11 березня. Тоді вона у твітері написала про ситуацію на Київщині та оголосила, що видалить свій профіль.

"Від учора в нас немає світла, ледь животіє інтернет. Русня нікому не дає виїхати – стріляє по автівках та навіть по велосипедах на смерть. Можна лише тихо сидіти по хатах. Гуманітарна катастрофа – питання максимум місяця. Твітер я видаляю, сподіваюся, що ще побачимось. Все буде Україна!", – писала вона.

Власкор "Українського тижня" в Парижі Алла Лазарєва була знайома з загиблою майже 40 років та підтримувала зв'язок під час війни. Вона розповіла, що відправила Гайдар останнє повідомлення 7 березня. Однак загибла так і не прочитала його.

Що відомо про Гайдар

Сергій Томіленко повідомив, що Оксана Гайдар писала під псевдонімом Руда Пані. Повідомляється, що вона разом з чоловіком та сином проживала у Москві, але після початку повномасштабної війни повернулася в Україну.

Як повідомив Томіленко, Гайдар писала публікації на історичну тематику та викривала імперські амбіції російської влади.

Загибла журналістка народилася й виростала в Києві у родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети".

Як розповіла перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ, Гайдар працювала в "Укрінформі".

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