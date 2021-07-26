Сім'ї благають знайти рідних: під час протестів на Кубі понад 500 людей зникли безвісти
Джерело:Sky News
Понад 500 людей зникли безвісти внаслідок масштабних протестів, які спалахнули на Кубі. Правозахисники припускають, що більшість зниклих засудили під час судових процесів.
Багато сімей на Кубі – у розпачі. Вони розповідають, що не бачили своїх рідних від початку протестів і просять надати хоч якусь інформацію.
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Юристи з Cubalex заявили: більшість зниклих, вочевидь, затримали і вже встигли засудити. Серед них є підлітки.
Прессекретарка Центру за вільну Кубу, який базується у Вашингтоні, Джаннісет Ріверо заявила, що цим людям навіть не надали допомогу юристів. За словами посадовиці, затримання на Кубі тривають.
На Кубі немає верховенства закону. Ці судові процеси – незаконні, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених,
– наголосила Ріверо.
Водночас посадовиця зауважила, що протести можуть позитивно вплинути на майбутнє Куби. Ріверо наголосила: влада злякалася мітингувальників, тому намагається їх зупинити.
Протести на Кубі: головне
- Масові протести на Кубі спалахнули 11 липня 2021 року.
- Населення обурене економічною кризою та недостатнім рівнем боротьби з коронавірусом. Протестувальники заявили про вкрай повільні темпи вакцинації та дефіцит ліків.
- Тим часом президент країни Мігель Діас-Канель заперечив протести. Він заявив, що повідомлення про невдоволення населення – це вигадки.
- Через придушення масових протестів США ввели санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Міера, а також – спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ країни.