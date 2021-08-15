Від сльозогінного газу: під час протесту під ОП постраждав ще один журналіст – відео

Під час сутичок під Офісом Президента у Києві побили журналіста "Букв" Олександра Кужельного. Однак він не єдиний працівник ЗМІ, на якого напали. Від сльозогінного газу постраждав відеооператор телеканалу "1+1" Антон Філіп.

Відео, на якому видно, як оператору надають допомогу, уже потрапило у мережу. Його опублікував директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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Стан здоров'я оператора погіршився

Артем Шевченко повідомив, що Антон Філіп постраждав через сльозогінний газ, а медики підрозділу ТОР Патрульної поліції надали йому допомогу.

Однак "ТСН" повідомляє, що Філіп отримав удар в голову, внаслідок якого впав. Правоохоронцям довелося виносити його через спеціальний коридор. Це розповів сам оператор. Також він додав, що радикали напали після того, як побачили на ньому символіку телеканалу.

Поліція надає допомогу постраждалому оператору "1+1": відео

В якому стані журналіст

Колеги постраждалого заявили, що стан Філіпа погіршився. Оператор зараз перебуває під наглядом лікарів, які підозрюють у нього струс мозку. Компанія "1+1" надасть Антону Філіпу матеріальну та юридичну допомогу.

Коротко про сутички під ОП