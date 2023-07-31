Під час рятувальної операції у Кривому Розі стався обвал будинку

Росіяни завдали удару по будинку в Кривому Розі. Під час рятувальної операції частина будівлі завалилася.

Момент обвалу будинку, у яких влучила російська ракета, потрапив на відео. На щастя, коли частина конструкції впала, рятувальники змогли відскочити.

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У Кривому Розі обвалилась частина будинку, в який поцілили росіяни

У МВС показали кадри рятувальної операції у Кривому Розі, які потрапили в об’єктив камери знімальної групи "ВІКНА".

На відео видно, як конструкція завалилася. На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані. За словами міністерства, рятувальники, які розбирали завали встигли відскочити, коли частина будинку впала.

Просимо триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух. Окрім того, не ігноруйте вимоги правоохоронців, не заважайте роботі спецслужб та памʼятайте про власну безпеку. Усі новини ви зможете дізнатися згодом із офіційних джерел,

– наголосили в МВС.

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