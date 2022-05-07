Під час своєї інавгурації Макрон згадав війну в Україні та росіян

У Парижі 7 травня відбулася інавгурація переобраного на другий термін президента Еммануеля Макрона. У промові президент Франції сказав, що працюватиме для зупинення війни Росії проти України.

Макрон запевнив, що Франція підтримуватиме Україну. Він пообіцяв, що допоможе перемогти демократії та мужності.

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"Насамперед – діяти для деескалації конфлікту в Україні після агресії Росії, допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті", – сказав Макрон.

За словами Макрона, там, де окремі народи вибрали рух назад, піддались ностальгії та старим ідеологіям, які назавжди мали б залишитися в минулому столітті, народ Франції надав перевагу чіткому європейському проєкту майбутнього.

Якою була інавгурація

Церемонія розпочала об 11:00 у Єлисейському палаці. Макрон став першим французьким лідером за 20 років, який другий раз виграв вибори. Він сказав, що наступні 5 років керуватиме державою "новим методом", "плануючи, реформуючи та об'єднуючи" французів.

Промова президента була під гаслом "Діяти!". Макрон запевнив, що його повноваження народ не продовжив з 2017, а "довірив новому президенту новий мандат".

Винен французькому народу за надану довіру. Кожен новий день мандату у мене буде тільки один орієнтир: служити,

– сказав Макрон.