Під час звернення Зеленський анонсував програми, які допоможуть зі світлом

Володимир Зеленський ввечері 3 липня записав традиційне звернення для громадян України. Він анонсував зміни у ситуації з електроенергією та прокоментував черговий терористичний удар Росії по Дніпру.

Також президент повідомив, що провів сьогодні кілька нарад щодо комунікації з партнерами щодо планів на липень. Заплановані важливі перемовини.

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У Дніпрі триває розбір завалів

Зеленський зазначив, що весь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару.

Більш ніж 50 людей постраждали, усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про 5 загиблих, глава держави висловив співчуття рідним та близьким.

В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по фронтових позиціях.

Все це можемо зупинити тільки одним – тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами – на всіх рівнях. Готуємося до саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема з точки зору "Петріотів" для України,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що є прогрес і щодо нових безпекових угод для України.

Президент про відключення світла

На додачу президент провів сьогодні наради з урядовцями.

Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику,

– повідомив президент.

Крім цього, за словами Зеленського, Сирський доповів йому щодо фронтової ситуації. Також президент мав розмову з міністром оборони Умєровим – щодо його контактів в Америці і нових пакетів для України.

На додачу Зеленський нагадав, що зустрівся сьогодні з головою Генеральної асамблеї ООН та привітав із початком роботи нового Премʼєр-міністра Нідерландів.

