Битва за тепло: чмобіки влаштували криваву бійку з командирами через крадіжку буржуйок

Російське командування на місцях продовжує обкрадати підрозділи частково мобілізованих, забираючи собі все, що надала їм держава, передали волонтери чи купили рідні. На передовій штурмові загони чмобіків страждають від нестачі всього необхідного, а ставлення до них із боку офіцерів подекуди призводить до локальних бунтів.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, конфлікти між особовим складом та командуванням на місцях на багатьох ділянках фронту стають дедалі частішими. При цьому найбільше невдоволення мобілізовані висловлюють саме через те, що держава їх нічим не забезпечила, а офіцери фактично крадуть всі посилки, що відправляють їм родичі.

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Останнім часом найбільш серйозні бунти та бійки з командуванням мобілізовані влаштовують через те, що до них постійно не доїжджають речі для обігріву. Із настанням холодів чмобіки опинилися на передовій без термобілизни, зимової форми та навіть пічок для обігріву, що й подекуди довело їх до відчаю.

Офіцери вперше не придушили бунт, побоюючись більш жорсткого протистояння

Як тільки на фронтах почало холодати, десятки тисяч мобілізованих одразу почали звертатися до різноманітних волонтерів та своїх родин із благаннями про допомогу. Мовляв, за мінусової температури воювати без спорядження просто неможливо, а втрати через гіпотермію зростають із геометрічною прогресією.

Зрозуміло, що слабкий російський волонтерський рух, який здебільшого заточений під торгівлю вкраденим майном міноборони, ніяк не міг забезпечити навіть 1% від потреб всього загарбницького війська. Однак певні діячі погоджувалися передавати посилки з теплим одягом та буржуйками для конкретних підрозділів за умови, якщо всі ці речі були придбані на кошти їх рідних.

При цьому безпосередньо на передову до адресатів взагалі нічогісінько такі волонтери ніколи не довозили: всі вантажі вони віддавали командирам десь на другій чи третій лініях оборони, знімаючи на камеру "звіти".

Саме на етапі передачі будь-чого від так званих волонтерів до керівництва підрозділів вся допомога зазвичай і зникає. Адже офіцери або привласнюють її собі для перепродажу, або роздають всі речі тим солдатам, яким вважають за потрібне.

Адже офіцери або привласнюють її собі для перепродажу, або роздають всі речі тим солдатам, яким вважають за потрібне. Логіка командування при цьому дуже проста: якщо термобілизну привезли для чмобіків, яким найближчими днями доведеться йти у наступ, то який сенс їм її роздавати. Нехай краще у теплі будуть кадрові військовослужбовці, що мають більше шансів на виживання.

Саме за таким принципом на початку грудня роздавали "волонтерку" двоє лейтенантів ЗС Росії, які командують взводами чмобіків на донецькому напрямку. Родичі мобілізованих майже місяць скидалися грошами для придбання буржуйок своїм чоловікам та синам, оплатили бензин для перевезення пічок волонтерам та вважали, що відтепер в окопах загарбникам буде тепло.

Однак не так сталося, як гадалося. Офіцери одразу ж після розвантаження автівки з буржуйками відправили їх у підрозділи кадрових російських військовослужбовців. Чмобіків у черговий раз залишили замерзати, тоді як куплені за гроші їх рідних пічки дісталися тим, хто має більше влади та поваги.

До слова, раніше у міноборони Росії оголосило збір музичних інструментів для відправки на фронт. Людей просять приносити окупантам баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари та балалайки. Загарбники вважають, що ці речі допоможуть окупантам більше, аніж зимове спорядження.

Зрозумівши, що взагалі жодної буржуйки не попало у підрозділ, мобілізовані почали стихійний бунт. Лейтенантів, які на камеру приймали вантаж та обіцяли, що він дістанеться кому потрібно, банально відгамселили до важкого стану. Разом із ними дісталося й контрактникам, які фактично вкрали буржуйки.

Офіцерів довелося відправляти у шпиталь, а сам конфлікт командуванню довелося вирішувати мирним шляхом. Фактично вперше з початку повномасштабної війни керівництво російських військ не придушило бунт, а змусило контрактників повернути буржуйки чмобікам. Офіцери середньої ланки зрозуміли, що у випадку якихось покарань мобілізованих за бійку ситуація стане геть неконтрольованою. Саме тому їм довелося особисто приїжджати до контрактників та вмовляти їх "віддати пічки власникам на якийсь час". Мовляв, після загибелі чмобіків ті сможуть забрати буржуйки собі без якихось проблем.

Мобіки через холод демаскують свої позиції та масово гинуть

Станом на 14 грудня, згідно з оцінкою російського командування, загарбницьке військо потребує виділення від 200 до 500 мільйонів рублів лише для придбання потрібної кількості буржуйок. Вартість потрібних чмобікам комплектів термобілизни, зимової форми та взуття генерали ніколи навіть не прораховували, адже у Кремлі ніколи не збиралися забезпечувати мобілізованих всім необхідним.

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То ж замерзлим загарбникам доводиться розводити на своїх позиціях відкрите вогнище як для обігріву, так і для приготування їжі. Це призводить до масового демаскування місць розташування взводів та рот, що дозволяє артилеристам ЗСУ наносити по них відчутні удари. То ж через те, що держава взагалі не подбала про своє багатотисячне угрупування, а офіцери масово крадуть посилки, величезна кількість чмобіків щодня вимушена обирати між смертю через переохолодження та грою в рулетку з артилерійськими підрозділами Сил оборони України. І немає ніяких сумнівів, що до кінця холодів від гіпотермії та демаскування позицій загине не один десяток тисяч російських мобілізованих.

Виправити ж ситуацію та створити для свого війська хоч більш-менш комфортні умови Москва вже не здатна. Бо має геть інші пріоритети.