Під Гостомелем розгромили колону російського спецназу: це були "кадировці"

26 лютого 2022 , 23:35
Читать новость на русском

Українські захисники розгромили колону російського спецназу під Гостомелем. Відомо, що це були "кадировці".

Про це повідомили джерела 24 каналу в СБУ. Нам уточнили, що ця колона вважалася у них наделітним підрозділом.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій

При розгромі колони було знищено генерала Магомеда Тушаєва –  командира 141-го моторизованого полку російської гвардії Чечні. Все це підтвердив взятий у полон боєць із колони.

Українці протистоять окупантам

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.