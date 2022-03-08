Під Херсоном знищили пускову установку окупантів

Російські окупанти тринадцятий день атакують українські міста. Вони розмістили свій зенітно-ракетний комплекс біля Херсона.

Збройні сили України знищили пускову установку С-300ПТ Росії. Ця техніка окупантів може атакувати території навіть на відстані 300 кілометрів.

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У мережі 8 березня опублікували відео розгромленої установки.



Техніка була під Херсоном / Фото телеграм-каналу "Останній блокпост"

Знищили 30 гелікоптерів ворога

Українці повідомляли для Міноборони про розміщення російських вбивць. Завдяки цьому морська піхота вночі 8 березня накрила аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Вдалося знищити 30 гелікоптерів ворога, живу сила та техніку.

Щоб надіслати інформацію про росіян слід скористатися чат-ботом @stop_russian_war_bot. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України просять обов'язково додавати до повідомлення геолокацію розташування ворожої техніки чи ДРГ.

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