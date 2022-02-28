Під Києвом тероборона зустріла окупантів вогнем: знищено багато техніки
28 лютого 2022 , 14:30Читать новость на русском
Джерело:ГОНЧАРЕНКО
Під Києвом, в Бородянці розбили логістичну колону окупантів. Повідомляється, що вороже військо везло снаряди для артилерії, які повинні були застосуватися для обстрілу Києва.
Під Києвом наша тероборона зустріла "визволителів" із квітами.
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В Бородянці розбили логістичну колону окупантів: фото
В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО
В Бородянці розбили логістичну колону окупантів / Фото ГОНЧАРЕНКО
Дивіться відео зі знищенням окупантів:
Водночас Арестович додав, що за підтвердженими оцінками до 14.00 28 лютого знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса.
Дивіться відео щодо ситуації станом на 12:30:
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