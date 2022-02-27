Під Києвом загинув український боєць з Рівного

У ніч на 27 лютого під час бою з окупантами загинув український військовий Тарас Козлишин. Боєць був родом з Рівного.

Про це повідомила депутатка обласної ради Світлана Богатирчук-Кривко. Українець загинув обороняючи Київ.

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За її словами, чоловік раніше вже воював в АТО.

Щира людина, патріот своєї держави. Знаю його батьків – Мирославу та Миколу, навчала сестру Тамару. Прийміть наші співчуття. Вічна пам'ять Герою,

– написала вона.

Українець загинув у віці 41 рік, у нього залишилися дружина і троє неповнолітніх дітей.



Загиблий Тарас Козлишин / Фото з фейсбук-сторінки Світлани Богатирчук-Кривко

Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним воїна!