Відчинив двері під час руху і не втримався: на Львівщині чоловік випав із потяга
Джерело:Нацполіція Львівщини
У Золочеві під Львовом під час руху потяга Львів – Маріуполь випав 23-річний пасажир. Чоловік стояв у тамбурі та сам відчинив двері. Згодом не втримався і випав з поїзда. Потерпілого відвезли в лікарню.
Інцидент трапився вночі 26 липня. Про це в поліцію повідомив начальник потяга Львів – Маріуполь.
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Сильно травмувався
Відомо, що потерпілий зазнав важких травм. Його одразу госпіталізували до реанімації.
На місці події працювали слідчі та співробітники Золочівського райвідділу поліції. Правоохоронці з'ясували, що чоловік сам відчинив двері, а це заборонено. Як наслідок, після цього він не втримався та випав із вагона.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження через необережне тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає до 2 років позбавлення волі.
Потерпілий – родом з Хмельницької області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.
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