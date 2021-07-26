Відчинив двері під час руху і не втримався: на Львівщині чоловік випав із потяга

У Золочеві під Львовом під час руху потяга Львів – Маріуполь випав 23-річний пасажир. Чоловік стояв у тамбурі та сам відчинив двері. Згодом не втримався і випав з поїзда. Потерпілого відвезли в лікарню.

Інцидент трапився вночі 26 липня. Про це в поліцію повідомив начальник потяга Львів – Маріуполь.

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Сильно травмувався

Відомо, що потерпілий зазнав важких травм. Його одразу госпіталізували до реанімації.

На місці події працювали слідчі та співробітники Золочівського райвідділу поліції. Правоохоронці з'ясували, що чоловік сам відчинив двері, а це заборонено. Як наслідок, після цього він не втримався та випав із вагона.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через необережне тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає до 2 років позбавлення волі.

Потерпілий – родом з Хмельницької області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.

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