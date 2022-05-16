Під Макаровим знайшли тіла розстріляних окупантами людей: серед них є чех

Нове захоронення людей знайшли під Макаровим на Київщині. Серед вбитих був і громадянин Чехії.

У ямі знайшли трьох мирних жителів. Про це заявив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Росіяни розстріляли людей

Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла. Поряд із тілами лежала розтяжка із гранатою "Ф-1" яку залишили окупанти. У двох людей були постріли в голову, ще в одної – у живіт.

На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Особи двох інших ще не встановили, однак одягнені вони були в цивільний одяг.

Що відомо про загиблого чеха

Громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав сюди допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок.

У Чехії в 49-річного іноземця залишались дружина та брат.

Знайшли нові захоронення на Київщині, дивіться відео:

Роздягнули та розстріляли

Біля села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Це колишній працівник органів внутрішніх справ, який вже був на пенсії. Під час окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Росіяни роздягнули чоловіка і розстріляли. Поховали його на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

Нєбитов наголосив, що це черговий доказ, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого знайшли сліди катування та вогнепальні поранення в область тулуба.

Цивільні переховували поранених українських бійців

У Бучі цивільні переховували поранених українських бійців. Максим Жорін розповів про такі випадки. Якби росіяни дізналися, вбили б усіх.

До речі, Служба безпеки України шукає російських військових, які скоювали злочини на українських територіях, зокрема, у Бучанському районі. Наприклад, 6 полонених вже засудили на термін від 8 до 15 років ув'язнення.

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