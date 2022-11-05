Під Макіївкою могли розбити цілий батальйон мобілізованих росіян, сотні загиблих, – росЗМІ

У російських ЗМІ повідомили, що під Макіївкою розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. З 570 окупантів вижили лише 29.

Про це журналістам розповіли родичі мобілізованих з Воронезької області, повідомляє 24 канал. Вони скаржаться на те, що солдатів кинули на передову, а командування втекло.

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Під Макіївкою розбили батальйон мобілізованих

Один із військовослужбовців, якому пощастило вижити, Алєксєй Агафонов розповів, що проходив підготовку у військовій частині 2079. Командир батальйону мобілізованих обіцяв, що військових привезуть до району Сватового. Там за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав так званої "територіальної оборони".

Проте вночі 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення та наказали окопуватись й утримувати лінію оборони.

Нас викинули в посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було 3 лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми, як змогли, окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, "гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли,

– зазначив росіянин.

За його словами, в перервах між обстрілами мобілізовані намагалися окопуватись, але їх одразу "бачили" коптери й знову починався обстріл.

"З 570 осіб вціліли 29, ще 12 поранено, решта – все", – розповів Агафонов.

Дружина ще одного мобілізованого Злата також розповіла про сотні загиблих.

"Загиблих, звичайно, більш ніж половина", – переповіла росіянка слова чоловіка.

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Мобілізованих кидають на передову

За словами Агафонова, до цього на тих позиціях розбили як мінімум ще один батальйон мобілізованих. Він нібито бачив десятки трупів, у деяких навіть стирчали з кишень військові квитки.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих. Коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку мобілізовані", – додав росіянин.

За його словами, місцеві та контрактники не хочуть воювати, а до району Сватового звозять мобілізованих з усієї Росії. Туди ж відступили "мобіки", яким вдалося вижити.

"Тут повна плутанина. Усіх, хто вижив і знову прибув, групують у нові батальйони й закидають на передок, щоб закрити лінію оборони", – додав окупант.

За його словами, ЗСУ зачистили усю територію, де воювали "мобіки". Інформацію про це підтвердила й дружина ще одного окупанта, що вижив, Людміла Черних.

"Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл і вони з Краснодона (нині Сорокине – 24 канал) якимось чином дісталися Сватова, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись іти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги", – розповіла росіянка.

Родички "мобіків" благають губернатора про допомогу: відео

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Родичам мобілізованих брешуть, що ті живі

Родичі кількох мобілізованих, які потрапили під обстріл, 5 листопада прийшли до будівлі воронезької прокуратури. Вони вимагають правди про долю окупантів.

Телефоном нам кажуть, що наші сини живі, здорові та навіть виконують військовий обов'язок. Які до дідька живі та здорові, коли їх там усіх повбивало?

– каже Аксана Холодова, мати мобілізованого Андрєя Холодова.

Дружина іншого "мобіка" Анна розповіла, що загарбники, які вижили, благають, щоб їх відпустили додому.

"Вони зараз просять про допомогу, щоб їх просто випустили. Вони зараз не можуть там бути, їм страшно. Їх там бомблять. Ні начальства, нікого там нема. Ми хочемо, щоб це стало відомо всім, як вчинили з хлопчиками. Їх кинули як кошенят, без підготовки, нічого. А у нас із чоловіком донька, їй півтора року", – бідкається росіянка.

Родичі мобілізованих навіть записали відеозвернення до губернатора. Вони просять допомогти загарбникам.

"У день, коли їх привезли, їх поставили на передову лінію. Командування залишило поле бою і втекло, обґрунтувавши це тим, що незабаром повернеться та надасть мобілізованим їхні речі. Через 40 хвилин вони не повернулися і почався обстріл гранатометами, мінометами та іншою зброєю", – говорить жінка на відео.

За її словами, бій тривав 3 дні. "Хлопчики" виживали, як могли – не спали, не їли, тримали оборону і нікуди не втікали, як до цього зробило їхнє командування.

У складеному батьками списку загарбників, які просять про допомогу, є 41 ім'я. На зв'язок вийшла лише 31 людина, доля ще десятьох наразі невідома.

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