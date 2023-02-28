Десантник в одному бою знищив 5 танків та 3 БМП ворога: феноменальне відео

Український десантник знищив 5 танків і 3 бойові машини піхоти (БМП) в одному бою біля Мар'їнки. Боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вразив ворожу бронетехніку із протитанкового комплексу Javelin.

Зазначають, що днями ворог розпочав масований штурм позицій українських захисників у районі Мар'їнки. Але окупантам завадили мужність і військова вправність десантників ЗСУ.

Дивіться також Місцевість допомагає: військовослужбовець розповів, як ЗСУ знищують окупантів на Запоріжжі

Уміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Javelin знищив 8 одиниць бронетехніки,

– розповіли в ДШВ.

Справу завершила артилерія 79-ї бригади, яка потужно вдарила по іншій бронетехніці російських вояк. А точний вогонь зі стрілецької зброї з піхоти по противнику не залишив загарбникам жодних шансів на успіх.

В цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника.

Феноменальна робота українського десантника: відео