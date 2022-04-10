Під Мелітополем окупанти продовжують обшуки помешкань та допитують людей

Російські війська продовжують вдиратись у помешкання цивільного населення. Окупанти обшукують оселі та допитують жителів.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 10 квітня.

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У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення,

– йдеться у повідомленні.

Проводять допити

Так, за даними Генштабу, окупанти перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування у жителів Мелітополя.

Також допитують щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.

Нагадаємо, російські загарбники не полишають спроб перетягнути на свою сторону мирне населення. Так, в окупованому Мелітополі пропонують чоловікам іти до лав армії Росії.

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