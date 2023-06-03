"Бавовна" палала і буде палати, – СБУ про підрив колаборантів під Мелітополем
У Службі безпеки України прокоментували підрив колаборантів під Мелітополем. Наголосили, що для зрадників краще в'язниця, ніж смерть.
Українські ЗМІ поширили інформацію про причетність СБУ до підриву колаборанта Сергія Дідоводюка. Однак у пресслужбі СБУ в коментарі 24 Каналу це не підтвердили, але й не виключили.
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Про "бавовну" – після перемоги
СБУ наголошує, всі деталі щодо "бавовни" зможуть розповісти після перемоги. Однак з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти одне.
Для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона. Як неодноразово зазначав Голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати,
– наголосили в СБУ.
Що відомо про підрив Дідоводюка
- 2 червня при вибуху авто в тимчасово окупованій Михайлівці, що під Мелітополем, Запорізької області загинув колаборант Сергій Дідоводюк та його 33-річна донька.
- Зрадник розважав окупантів у своєму генделику під назвою "Гетьман".
- Його загибель організували бійці С.Р.О.К. (смерть російським окупантам і колаборантам). Вони змогли вистежити та підірвати колаборанта Дідоводюка.
- Його донька Яна також була активною колаборанткою та заступницею так званого "глави военно-гражданской администрации пгт Михайловка" В'ячеслава Біднякова.