"Бавовна" палала і буде палати, – СБУ про підрив колаборантів під Мелітополем

У Службі безпеки України прокоментували підрив колаборантів під Мелітополем. Наголосили, що для зрадників краще в'язниця, ніж смерть.

Українські ЗМІ поширили інформацію про причетність СБУ до підриву колаборанта Сергія Дідоводюка. Однак у пресслужбі СБУ в коментарі 24 Каналу це не підтвердили, але й не виключили.

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Про "бавовну" – після перемоги

СБУ наголошує, всі деталі щодо "бавовни" зможуть розповісти після перемоги. Однак з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти одне.

Для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона. Як неодноразово зазначав Голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати,

– наголосили в СБУ.

Що відомо про підрив Дідоводюка