Під Мелітополем "самоліквідувався" міст, яким окупанти постачали зброю з Криму, – Братчук

В росіян сталась велика халепа під Мелітополем. Міст, яким ворожі війська постачали пальне, зброю та техніку з Криму, "самоліквідувався".

Про зовсім не прикрий інцидент на залізниці розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Міст розташований у селі Якимівка, що неподалік Мелітополя, і мав для окупантів стратегічне значення.

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У росіян тепер паніка

Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, бо вони зрозуміли – дістанемо їх всюди,

– написав Братчук.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, підрив моста – справа рук партизанів. У соцмережах пишуть, що російські військові – шоковані, адже об'єкт перебував під охороною. Тепер загарбники зупиняють та проводять обшук машин.

У Запорізькій ОВА підтвердили підрив мосту

Підтвердили інформацію про міст і в Запорізькій ОВА, інформує Суспільне. Запоріжжя. Речник Іван Ареф'єв сказав, що внаслідок вибуху пошкоджено одну смугу залізничного мосту, якою окупанти проводили постачання з Криму.

Дивіться, де розташований міст / Фото з телеграму Сергія Братчука

Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі: останні новини

Російські військові активно використовують мелітопольський аеродром як базу для своїх повітряних суден.

Окупанти тероризують місцеве населення – часто трапляються викрадення жителів.

У водіїв маршруток росіяни вимагають, аби ті вішали на машини георгіївські стрічки.

Тим часом у місті активно діють партизанські загони, вони знищили вже близько сотні ворогів.

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