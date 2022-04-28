Під Мелітополем "самоліквідувався" міст, яким окупанти постачали зброю з Криму, – Братчук
Джерело:Телеграм Сергія Братчука
В росіян сталась велика халепа під Мелітополем. Міст, яким ворожі війська постачали пальне, зброю та техніку з Криму, "самоліквідувався".
Про зовсім не прикрий інцидент на залізниці розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Міст розташований у селі Якимівка, що неподалік Мелітополя, і мав для окупантів стратегічне значення.
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У росіян тепер паніка
Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, бо вони зрозуміли – дістанемо їх всюди,
– написав Братчук.
Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, підрив моста – справа рук партизанів. У соцмережах пишуть, що російські військові – шоковані, адже об'єкт перебував під охороною. Тепер загарбники зупиняють та проводять обшук машин.
У Запорізькій ОВА підтвердили підрив мосту
Підтвердили інформацію про міст і в Запорізькій ОВА, інформує Суспільне. Запоріжжя. Речник Іван Ареф'єв сказав, що внаслідок вибуху пошкоджено одну смугу залізничного мосту, якою окупанти проводили постачання з Криму.
Дивіться, де розташований міст / Фото з телеграму Сергія Братчука
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі: останні новини
- Російські військові активно використовують мелітопольський аеродром як базу для своїх повітряних суден.
- Окупанти тероризують місцеве населення – часто трапляються викрадення жителів.
- У водіїв маршруток росіяни вимагають, аби ті вішали на машини георгіївські стрічки.
- Тим часом у місті активно діють партизанські загони, вони знищили вже близько сотні ворогів.
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