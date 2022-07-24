Під Мелітополем вночі прогриміли вибухи: пошкоджено залізничне полотно

Вночі поблизу тимчасово окупованого Мелітополя пролунала серія потужних вибухів. Як наслідок, пошкоджено залізничне полотно, що було стратегічно важливим для окупантів.

Що відомо про вибухи під Мелітополем

Близько першої години ночі в неділю з боку Нового Мелітополя лунали сирени, а з боку аеродрому люди бачили у небі дим. На ранок очевидці зробили фото одного із прильотів. Виявилося, що було розбито залізничне полотно на станції у районі Новобогданівки Мелітопольського району.

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Згодом вибухи підтвердив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Він зауважив, що ушкодження цього залізничного полотна значно ускладнить логістику ворогу.

Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку міста Василівка та міста Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога,

– зазначив Федоров.



"Хтось" пошкодив залізничне полотно, яке було логістично важливим для окупантів / Фото телеграм Федорова



Місце "прильоту"-привіту окупантам / Фото місцеві телеграм-канали



Окупанти поки намагаються приховати влучання / Фото місцеві телеграм-канали

Пекельна ніч для окупантів

Крім того, міський голова зауважив, що ця ніч була пекельною для окупантів – вибухи лунали відразу у трьох напрямках. Окрім пошкодженої залізниці, про вибухи повідомляли поблизу аеродрому Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

А також у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

"Сподіваємось на сюрприз російським окупантам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – додав Федоров.

Окупанти в Мелітополі бояться ЗСУ

Окупанти та колаборанти починають усвідомлювати усі ризики перебування в Мелітополі, а відтак починають панікувати. І не дарма – ЗСУ доберуться до кожного загарбника.

Тож, надмірно панікуючи, окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення.

3 липня ЗСУ обстріляли аеродром в Мелітополі, де базувалися окупанти. Тоді було приблизно 30 ударів. Мер Мелітополя Іван Федоров тоді наголошував, що ЗСУ буквально знищили військову базу російських окупантів.

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