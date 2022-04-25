Під Миколаєвом окупанти відступили: частину розстріляли, частину спалили, – Кім

Російські окупанти продовжили обстрілювати українські міста у Великдень. Крім того, їхні підрозділи намагалися просуватися у сторону Миколаєва.

Проте українські військові перешкодили атаці, розгромивши їх за допомогою артилерії. Про це вранці 25 квітня розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Росіяни розстрілюють своїх

Кім розповів, що наші війська розтрощили 13 одиниць ворожої техніки.

Свої неправильні розвіддані перевірили – отримали бздюлів, пішли лагодити 13 одиниць техніки,

– зазначив він.

Він додав, що за неперевіреною інформацією, у тому ж напрямку росіяни розстріляли щонайменше 30 своїх при спробі відступити. Щоб приховати сліди своїх злочинів – товаришів спалили.

Кім наголосив, що полон – найкращий вихід для росіян, оскільки так вони не лише можуть врятувати своє життя та навіть повернутися в Росію при обміні на наших військових.

Дивіться ранкове звернення Віталія Кіма:

Нагадаємо, українські захисники зафіксували розвідувальну активність ворога на кордонах Миколаївської області. Водночас ОК "Південь" встановило контроль за ще 5 населеними пунктами Миколаївщини, які межують з Херсонщиною.

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