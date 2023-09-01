Під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет
Під російською Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет. Розміщений він у підмосковних Люберцях.
Інформація російської влади та пропагандистів про нібито роботу ППО є брехнею. Відповідну інформацію 24 Каналу розповів представник української розвідки Андрій Юсов.
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Що відомо про пожежу в цеху під Москвою
Українська розвідка підтвердила, що у цеху з виробництва електроніки для ракет на заводі в Люберцях спалахнула пожежа. Проте розвідники не коментують, ані чия це операція, ані чим завдали ударів.
Але так, такий факт підтверджується і, відповідно, офіційна інформація російської влади, московської влади в черговий раз є брехливою про те, що щось збито і не долетіло,
– пояснив Юсов.
За його словами, з додаткової інформації відомо, що в цеху пошкоджена:
- частина дороговартісного обладнання;
- запас комплектуючих.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України підтвердив, що для виробництва електроніки це, ймовірно, достатньо серйозні ушкодження.
Що відбувалось під Москвою 1 вересня
- Вранці 1 вересня у Москві знову заявили про нібито "атаку безпілотниками", оголосили план "Килим" та зупинили роботу всіх аеропортів.
- Згодом московський мер Сєргєй Собянін заявив, що нібито "російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви". Це сталось нібито поруч із Люберцями.
- Російський політик традиційно збрехав, що нібито, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає, а екстрені служби працювали на місці події.
- Попри брехню росіян, на відео чітко видно густий дим, що підіймався у небі біля Москви.
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