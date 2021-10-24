Під Москвою розбився легкомоторний літак: відео з місця катастрофи

У Підмосков'ї розбився легкомоторний літак, загинули двоє осіб. За попередньою інформацією, не вижили пілот та його дружина.

Трагедія сталась в міському окрузі Руза поблизу села Ватуліно 24 жовтня.

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Після падіння літак загорівся

"Аеропракт А-22" розбився на території аероклубу "Аерокласика" – неподалік злітного поля. Після цього повітряний засіб загорівся. Ліквідовували надзвичайну ситуацію 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.

Пілот не впорався з управлінням літаком

Ймовірною причиною авіатрощі став сильний порив вітру. Літак просто перевернуло у повітрі, а пілот не справився з управлінням.

"Аеропракт" практично у вертикальному положенні зіткнувся з землею, падав літак з висоти 70 – 80 метрів.

Дивіться відео з місця катастрофи:

Коротко про останні авіатрощі: