Під Москвою розбився легкомоторний літак: відео з місця катастрофи
Джерело:Интерфакс
У Підмосков'ї розбився легкомоторний літак, загинули двоє осіб. За попередньою інформацією, не вижили пілот та його дружина.
Трагедія сталась в міському окрузі Руза поблизу села Ватуліно 24 жовтня.
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Після падіння літак загорівся
"Аеропракт А-22" розбився на території аероклубу "Аерокласика" – неподалік злітного поля. Після цього повітряний засіб загорівся. Ліквідовували надзвичайну ситуацію 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.
Пілот не впорався з управлінням літаком
Ймовірною причиною авіатрощі став сильний порив вітру. Літак просто перевернуло у повітрі, а пілот не справився з управлінням.
"Аеропракт" практично у вертикальному положенні зіткнувся з землею, падав літак з висоти 70 – 80 метрів.
Дивіться відео з місця катастрофи:
Коротко про останні авіатрощі:
- У Німеччині 11 жовтня теж зазнав катастрофи легкомоторний літак. Загинули 2 осіб.
- У Татарстані 10 жовтня розбився літак з парашутистами. Загинули 16 осіб, серед них – пілоти. Попередньою причиною трагедії стала відмова одного з двигунів.
- 23 вересня з радарів у Росії зник бойовий вертоліт ФСБ, він розбився, загинули 5 осіб.