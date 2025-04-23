Мінус 100 тисяч тонн проблем для ЗСУ: що могла втратити Росія через вибух на 51 арсеналі ГРАУ

Вибух стався на одному з найбільших арсеналів боєприпасів у Росії – у Володимирській області. Йдеться про 51-й арсенал ГРАУ. Його проєктна місткість перевищує 250 тисяч тонн, однак фактично на зберіганні перебувало близько 105 тисяч тонн боєприпасів, снарядів і ракет.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у відставці Роман Світан в ефірі 24 Каналу повідомив, що знищено об'єкт, який належав Головному ракетно-артилерійському управлінню Міністерства оборони Росії. За його словами, підтверджено наявність щонайменше 100 тисяч тонн боєприпасів – переважно ракет і артилерійських снарядів.

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Які наслідки вибуху арсеналу під Москвою

У Росії є близько 17 – 20 таких складів.

Ми вже "мінуснули" близько десятка таких складів. І це дуже непоганий результат, враховуючи, що раніше горіли склади на відстані близько 500 км, а тепер – вже за межами цієї дистанції. До цього об'єкта – понад 500 км від кордону з Україною,

– сказав Роман Світан.

Він також зазначив, що арсенал могли знищити підрозділи українських спецслужб або спеціальні групи, які безпосередньо проникли на об'єкт. Водночас не виключається і застосування далекобійних засобів ураження.

Світан підкреслив, що навіть якщо не всі боєприпаси були знищені, після такої детонації вони вже непридатні до подальшого використання. Вони підлягатимуть списанню або переведенню до іншої категорії. Це особливо важливо для України, адже серед боєприпасів могли бути реактивні системи залпового вогню та ракети "С-300" – ті, які більше не загрожуватимуть нашим містам.

Можна вважати, що мінус 100 тисяч тонн боєприпасів – це вагомий здобуток, який зараховується нашим ЗСУ,

– сказав Роман Світан.

За його словами, після таких вибухів боєприпаси фізично не можуть бути придатними до застосування. Особливо це стосується різнорівневих снарядів – від артилерійських до авіаційних, включно з ракетами для зенітно-ракетних комплексів. І ці ракети вже не становитимуть загрози для України.

У той же час, як зазначає експерт, для місцевого населення в районі вибуху виникли серйозні проблеми. Люди вперше можуть на власному досвіді відчути наслідки війни, яку їхня держава веде вже десятиліття проти України. Тепер вони на собі дізнаються, що таке – ракети, які вибухають і розлітаються в усі боки.

Деякі з них можуть долати відстань до 5 – 7 кілометрів. Основна зона ураження уламками становить приблизно 1,5 – 2 кілометра, але за певних обставин ракети можуть летіти і далі. Для цивільного населення це створює вкрай небезпечну ситуацію.

Світан підсумував, що цей удар мав комплексний характер. З одного боку, українські спецслужби знешкодили понад 100 тисяч тонн боєприпасів. З іншого – змусили росіян хоча б частково відчути, що таке війна.