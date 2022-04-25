Під Москвою знову палало: цього разу горів торговий центр
25 квітня 2022 , 22:50Читать новость на русском
У торговому центрі "Шовковий шлях" на 32-му кілометрі МКАД спалахнула пожежа. Про постраждалих наразі не повідомляють.
Про пожежу в російському торговому центрі масово пишуть російські ЗМІ. Ймовірно, загорівся підвал, повідомляє 24 канал.
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Дим ішов з мінус першого поверху. Відвідувачів та персонал евакуювали. Місцеві служби підтвердили пожежу та повідомили, що з будівлі евакуювали 200 людей.
Про постраждалих, які й про причини пожежі, не повідомили.
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