Під нові санкції РНБО потрапили понад 200 людей

Рада національної безпеки та оборони 15 жовтня провела засідання. Під час нього ввели нові санкції проти людей, які були причетні до "виборів" на окупованих територіх.

Під обмеження потрапили 237 людей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За що ввели санкції

Данілов розповів, що ці люди були причетні до проведення незаконних "виборів" в окупованому Криму та на Донбасі.

Щоправда, імен підсанкційних осіб Данілов не назвав. Ймовірно, перелік оприлюднять згодом.

Попередні санкції через вибори на окупованих територіях

Засідання РНБО 15 жовтня скликав президент Володимир Зеленський. Крім санкцій, прийняли й інші рішення. Наприклад, російській мережі супермаркетів Mere заборонили працювати в Україні. Також вперше з часів Незалежності ухвалили План оборони України.

На засіданні РНБО 17 вересня ввели санкції проти низки росіян та російських компаній. Також – через проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях. До санкційного списку потрапили 33 кандидати в депутати Держдуми та 54 члени так званих "виборчих комісій".

Проти цих осіб запровадили повний пакет обмежень. Зокрема, він включає заборону в'їзду на територію України та блокування всіх активів.

Вже 5 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій.