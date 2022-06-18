Під Одесою знову додумались запустити салют під час тривоги
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Під час повітряної тривоги біля Одеси 18 червня люди додумались запустити салют. Однак влада одразу зазначила, що до "жартівників" вже виїхала поліція.
Салюти запустили в селі Крижанівка, що біля Одеси. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що таких порушників жорстко каратимуть, відповідно до чинного законодавства.
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Чекайте гостей від поліції, а поліції щира подяка,
– наголосив Братчук.
Звуки салюту під час сирен неабияк налякали місцевих, люди – обурені. У мережі оприлюднили відео інциденту.
Салют під час тривоги в Одесі (на відео присутня ненормативна лексика):
Попередніх "жартівників" вже затримали
Ввечері 3 червня був схожий випадок. По всій Україні оголосили повітряну тривогу, але група місцевих "жартівників" в Одесі вирішила запустити у цей час салюти.
Патрульні поліцейські одразу прибули на місце. Вони затримали осіб, які вирішили порушити режим тиші, тож покарання молодики не уникнуть.
Салюти після обстрілу Києва
У Києві ввечері 5 червня на Осокорках невідомі вирішили запустити феєрверки. Звуки дуже схожі на вибухи. Не всім було видно з вікон феєрверки, тому кияни злякались. Цинізму витівці додає не тільки те, що в Україні війна, але й обстріл Києва, який відбувся 5 червня.
Нагадаємо, 5 червня росіяни вкотре атакували Київ, випустивши ракети з Каспійського моря. Окупанти вдарили з літаків Ту-95 по Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони влучили у завод та військовий об'єкт.Зауважимо! У Київраді зареєстрували законопроєкт про заборону на продаж і використання феєрверків, салютів та іншої піротехніки в столиці та області під час воєнного стану.
До слова, у Чернівцях 38-річний чоловік теж додумався запустити салют під час воєнного стану. Це було ще в квітні. Поліцейські швидко його знайшли, а згодом він отримав і повістку.
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