Під окупованим Маріуполем щось "бахкає": повідомляють про детонування складу

5 листопада 2023, 20:50
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Місцеві пабліки заявляють про потужні вибухи у селищі Сєдове ввечері 5 листопада. Причиною цього стала детонація складу окупантів.

Місце зберігання російських боєприпасів чомусь знову раптово спалахнуло. Потужні детонації чути у Маріуполі та інших населених пунктах поряд.

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Щось сталося у Донецькій області

Донецькі телеграм-канали ввечері 5 листопада повідомляють про вибухи у селищі Сєдовому. У населеному пункті попередньо детонує великий російський склад боєприпасів.

Палахкотить російський склад у Сєдово: дивіться відео

Населений пункт розташований біля кордону з Росією на березі Азовського моря. Повідомляється, що звуки вибухів чути в Маріуполі та всій окрузі.

В окупантів під Маріуполем неприємності: дивіться відео

На опублікованих відео можна помітити вторинну детонацію боєприпасів.

У селище Сєдове можна помітити детонацію: дивіться відео

Вибухи на окупованих територіях

  • Місцеві жителі Бердянську 5 листопада повідомляли про два потужні вибухи. Гучний звук було чути у всіх районах окупованого міста. Інформація щодо причин уточнюється.
  • Днем раніше у тимчасово окупованому Мелітополі, що у Запорізькій області, також пролунав потужний вибух. Окрім того, нібито ворожа ППО працювала в окупованому ворогом Бердянську.
  • Також 3 листопада ЗСУ вдарили по штабу окупантів в окупованій Волновасі, який росіяни організували у домі культури залізничників. Місцевий гауляйтер записав відеозвернення до жителів міста, в якому бідкався, що посеред "робочого дня" по будинку культури вдарили двічі.

Автор: Дмитро Усик