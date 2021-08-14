Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео

Під Офісом Президента 14 серпня виникли сутички між правоохоронцями та представниками Національного корпусу. ЗМІ пишуть, що є поранений.

Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки. Також розбили паркан.

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Чому виникли заворушення

Демонстранти вийшли на протест проти влади. Сутички стались, адже лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали своїм штурмувати будівлю. Проте мітингувальникам не вдалось прорватись до Офісу Президента.

Зауважимо, що речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко наголосив: кожного, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, допустять на площу.

Сутички під ОП / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Перед почаком акції поліція та Нацгвардія повністю перекрили підходи до стін ОП. Весь Урядовий квартал посилено охороняли.

Чи є поранені

За інформацією ЗМІ, під час заворушень поранили поліцейського. У мережі опублікували відео, де йому нібито надають першу допомогу. Щоправда, офіційно цю інформацію не підтвердили.

Мітинги під ОП, дивіться відео (присутня нецензурна лексика):