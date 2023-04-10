Третій день протестів: під собором у Кам'янці-Подільському знову відбулися сутички

На початку квітня депутати Хмельницької облради заявили про заборону діяльності УПЦ МП на території області, а вже 8 квітня мешканці Кам'янця-Подільського під час зборів проголосували за перехід собору Олександра Невського від УПЦ МП до ПЦУ. Однак після цього священники московської церкви не захотіли віддати ключі від собору, а під храмом розпочалися протести їхніх парафіян.

Ці протести тривають уже не перший день. На третій день після ухвалення рішення про перехід храму до ПЦУ на них прийшли близько двохсот вірян, які заблокували вхід до собору Олександра Невського.

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Кам'янчан не пускають до храму

Віряни московської церкви прийшли у понеділок під храм не з пустими руками. Вони захопили й український прапор. Також під час протестів мітингувальники обходили собор Олександра Невського "хресним ходом" та співали молитви.

Однак попри свою набожність прихильники УПЦ МП щільним натовпом заблокували вхід до собору усім, хто не поділяє їхньої позиції. Відтак й інші мешканці міста, які вимагають виконання рішення переходу собору до Православної церкви України, не можуть потрапити до середини.

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Під собором відбулися сутички

Зазначимо, що на ці протести вірян УПЦ МП 10 квітня прийшли 50 парафіян ПЦУ, а також правоохоронці, які забезпечують на місці суспільний порядок. Однак попри це під храмом знову відбулися сутички.

Як розповіла одна з організаторок акції Алла Чепелюк, одна з них відбулася, коли один із кам'янчан намагався пройти крізь щільний ланцюг парафіян.

Були невеликі сутички, коли один із кам'янчан, який на зборах проголосував за перехід громади до ПЦУ, хотів пройти крізь щільний ланцюг парафіян. Чоловіка виштовхали, на місці чергує поліція,

– розповіла вона.

Також Алла Чепелюк поділилася, що наразі документи про перереєстрацію собору Олександра Невського з УПЦ МП до ПЦУ ще готують. До Хмельницької ОВА вони потраплять упродовж поточного тижня.

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