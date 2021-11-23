Під стандарти НАТО: розвідка похвалилась новим тренінговим центром

23 листопада 2021 , 15:06
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Джерело:

Слцжба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України запустила тренінговий центр замість ліквідованої Академії. Кадрів до структури тепер готуватимуть відповідно до практик та стандартів НАТО.

У центрі формуватимуть знання та навички у працівників, які потрібні для виконання завдань розвідки.

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Що відомо про ліквідацію Академії

Академія зовнішньої розвідки – це колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням готував співробітників СЗРУ, а також підвищував їх кваліфікацію.

  • ЇЇ створили у 1995 році. 
  • Спочатку це був факультет Національної академії СБУ.
  • Потім його переформатували в центр.
  • У 2007 році з'явився інститут, а у травні 2019 року інститут реорганізували в Академію зовнішньої розвідки України.

Зрештою, Академію ліквідували відповідно до розпорядження уряду від 5 листопада. Пропозиція про ліквідацію надійшла від Міністерства освіти та науки.

Зверніть увагу! У липні 2021 року президент Володимир Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки. Він призначив Олександра Литвиненка замість Валерія Кондратюка. 
Автор: Ольга Музика