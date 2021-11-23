Під стандарти НАТО: розвідка похвалилась новим тренінговим центром

Служба зовнішньої розвідки України запустила тренінговий центр замість ліквідованої Академії. Кадрів до структури тепер готуватимуть відповідно до практик та стандартів НАТО.

У центрі формуватимуть знання та навички у працівників, які потрібні для виконання завдань розвідки.

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Що відомо про ліквідацію Академії

Академія зовнішньої розвідки – це колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням готував співробітників СЗРУ, а також підвищував їх кваліфікацію.

ЇЇ створили у 1995 році.

Спочатку це був факультет Національної академії СБУ.

Потім його переформатували в центр.

У 2007 році з'явився інститут, а у травні 2019 року інститут реорганізували в Академію зовнішньої розвідки України.