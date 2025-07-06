Під ударом опинився банк і заклад харчування: наслідки ранкової атаки на Миколаїв
Уранці неділі, 6 липня, Росія продовжила тероризувати українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, з 09:23 до 09:40 ворог атакував групою "Шахедів" Миколаїв.
Унаслідок ударів травмовано двох людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма и ДСНС.
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Що відомо про наслідки атаки
Унаслідок атаки в Миколаєві пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк – тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Окрім того, рятувальники гасили 2 пожежі, що виникли у приватному секторі міста: нежитлового двоповерхового будинку (площею 50 квадратних метрів) і покрівлі іншого житлового будинку (площею 20 квадратних метрів).
Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, яку госпіталізували, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.