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Під ударом рятувальники та цивільні об’єкти: росіяни ледь не весь день обстрілюють Суми
- 4 червня російські війська атакували Суми, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі, і поранивши одну людину.
- Рятувальники, що ліквідовували наслідки атаки, потрапили під повторний обстріл, але залишилися неушкодженими і загасили осередки горіння.
З самого ранку Суми перебувають під атакою Росії. У місті фіксують ураження цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Суми опинилися під атакою Росії
Вранці 4 червня російські війська вкотре атакували Суми ударними БпЛА. Цього разу ворог атакував об'єкт цивільної інфраструктури – пошкоджено складські приміщення, цивільні авто. Також постраждала людина.
Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинилися під повторними ворожими обстрілами. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка залишилася неушкодженою,
– вказали у ДСНС.
Рятувальники зазначили, що попри постійну загрозу атак – осередки горіння ліквідовано.
Що відбувається у Сумах після атаки Росії / фото ДСНС України
Зазначимо, тривогу на Сумщині оголосили о 09:05. Вже за кілька хвилин пролунали перші вибухи. Про гучні звуки повідомляли протягом всього ранку.