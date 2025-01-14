Під ударом Енгельс: безпілотники масовано атакують Саратовську область

Росіяни бідкаються на наліт дронів на Саратовську область. Зокрема, понад 10 вибухів чули жителі Енгельса.

За словами місцевого губернатора Романа Бусаргіна, в Енгельсі внаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві. Моніторингові ресурси уточнюють, що кілька разів прилетіло в місцеву нафтобазу. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канал.

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Масована атака на Саратовську область: що відомо

Бусаргін приблизно о 4 ранку за Києвом попередив жителів області про загрозу атаки БпЛА. Згодом російські моніторингові ресурси повідомили, що на Саратовську область летить велика кількість дронів – за їхніми даними, щонайменше 20 штук.

Дрони заходили хвилями та летіли низько. Деякі тримали курс на Саратов, інші – на Енгельс. Також окупанти переконують, що більшість начебто вдалося збити.

Кілька прильотів в НПЗ у Енгельсі

За словами місцевих, у місті було чути щонайменше 12 вибухів. І тривають вони досі. Над одним із районів здійнявся дим і видно пожежу. Бусаргін каже, що екстрені служби працюють в посиленому режимі. Крім того, в Енгельсі гуде сирена.

Місцеві пишуть у мережі про пожежу на нафтобазі або на нафтопереробному заводі в Саратові – на протилежному від Енгельса березі Волги. Водночас моніторингові спільноти повідомляють, що прилетіло саме в Енгельсі.

За інформацією російських телеграм-каналів, було 2 влучання. Натомість українські заявляють про щонайменше 6.

Станом на 5:15 ранку за Києвом безпілотники продовжують атакувати Енгельс. Росіяни бідкаються, що місто начебто атакують реактивні ракети-дрони "Пекло" та БпЛА "Бобер". Ворожі ресурси переконують, що знищено приблизно 15 повітряних цілей.

Майже тиждень тому безпілотники вже атакували нафтобазу в Енгельсі. Мовиться про комбінат "Крістал", на якому зберігали паливо для авіабази стратегічної авіації "Енгельс". Саме тут дислокуються бомбардувальники Ту-96 МС, які масовано запускають ракети по Україні.

До слова, вночі 14 січня також було гучно в Тульській області.