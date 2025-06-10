Під ударом – цивільні: через атаку Росії в Україні спалахнуло 19 пожеж, 4 з них ще гасять

10 червня уночі Росія здійснила чергову атаку на Україну. Ворог використовував для удару ракети та дрони.

Найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина, передає 24 Канал із посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

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Україна у вогні

За словами Клименка, під ударом противика опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них станом на 09:00 ще гасять.

Відомо, що у Києві, зокрема, до гасіння пожеж залучили гелікоптер.

На Одещині окупанти поцілили в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 – поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.

У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.

Росія повинна відповісти за кожен свій злочин. Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу,

– наголосив глава МВС.

Наслідки удару по Києву та Одещині / Фото ДСНС

Коментуючи російський удар, очільник ЦПД Андрій Клименко наголосив, що кожна така атака Росії показує слабкість Заходу. Чиновник зазначив, що це "міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн".