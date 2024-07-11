Ворог атакував ракетами Старокостянтинів, на Хмельниччині чули вибухи
Росія ввечері 11 липня запустила по Україні крилаті ракети. Повітряні сили попереджали про небезпеку для Старокостянтинова.
Ввечері 11 липня Росія здійснила гібридну атаку по Україні. Поки на Київщині "Шахеди", у небі над західною частиною України – крилаті ракети.
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Ворог знову атакував Старокостянтинів
Близько 9 вечора Повітряні сили попередили про 3 ракети у напрямку Старокостянтинова зі східного напрямку. За кілька хвилин ЗМІ повідомили про те, що на Хмельниччині пролунала серія вибухів.
Після цього, приблизно о 21:01, моніторингові канали заявили, що по ракетах вже "чисто". Однак все ще залишається загроза по дронах-камікадзе.Оперативно про вибухи та інші загрози читайте у нашому телеграм-каналі.
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Наслідки атаки на область наразі невідомі. Очікуємо детальнішу інформацію від ОВА та Повітряних сил.
Закликаємо жителів регіону утриматися від публікації наслідків обстрілу в мережі.