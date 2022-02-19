Під українським кордоном зафіксували колони вантажівок: їдуть на окуповані території
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
У мережі активно поширюють відео з колонною вантажівок, яка рухається у бік "ДНР". Водночас очевидці помітили військову техніку, яку перенаправили з Таганрога до українського кордону.
На оприлюднених кадрах видно, як вантажівки простяглися на щонайменше 2 кілометри. Їхня кількість рахується десятками.
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Вантажівки рухаються у бік "ДНР"
За даними телеграм-каналу Klymenko Time, фури їдуть з Ростовської області у бік територій, підконтрольних "ДНР". Про характер вантажів не повідомляється.
Десятки фур їдуть у бік "ДНР": дивіться відео
Військова техніка рухається до українського кордону
Як пише у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко, російські журналісти зняли колони військової техніки.
Вона їде з Таганрога до кордону з українською територією, яка зараз під окупацією. Там у Кремлі випадково не переплутали хто на кого планує напасти,
– запитує Гончаренко.
Техніка рухається у бік українського кордону: дивіться відео
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Повний текст публікації Олексія Гончаренка:
Тим часом російські журналісти зняли колони військової техніки. Вона їде з Таганрога до кордону з українською територією, яка зараз під окупацією. Там у Кремлі випадково не переплутали хто на кого планує напасти?