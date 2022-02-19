Під виглядом "миротворців": в ОДКБ зазіхнули на введення своїх військ на Донбас

В Організації договору про колективну безпеку заговорили про введення своїх військ на Донбас. Це можуть зробити під виглядом "миротворчої операції".

За словами Генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку Станіслава Зася, для цього треба добра воля України й мандат Радбезу ООН.

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Варто пояснити, що до складу ОДКБ входить Росія, а також:

Таджикистан;

Киргистан;

Казахстан;

Білорусь;

Вірменія.

Гіпотетично можна собі це уявити, якби була добра воля з боку України – це ж їхня територія – якби був мандат Радбезу ООН, і якби таке рішення було підтримано всіма нашими урядами,

– заявив Зась.

За його словами, він не вірить, в те, що ситуація на Донбасі повернеться в колишній стан, тому сторонам треба сідати за стіл переговорів і домовлятися.

За даними на 2022 рік, чисельність миротворчих сил складає 3600 осіб. Їх використовували не так давно у Казахстані під час придушення масових протестів.

Що відомо про введення військ ОДКБ у Казахстан

У Казахстані від 3 січня тривають масштабні протести. Спочатку мітингувальники вийшли на вулиці через збільшення цін на газ, але потім висунули нові вимоги. Вони стосувались очищення влади.

Через це Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни.

Для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Вони знадобились, зокрема, й через те, що подекуди казахські військові відмовлялися ставати проти народу і стріляти у демонстрантів.

Згодом генсек ОДКБ повідомив, що військовим дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.

Офіційно в Казахстані перебувало понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ.

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Загострення на Донбасі почалося лише 2 дні тому – за цей час бойовики понад 120 разів гатили у бік наших позицій.