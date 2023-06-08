Під водою – 600 квадратних кілометрів: який середній рівень підтоплення після підриву ГЕС

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС під водою опинилося 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Найбільше від російського теракту постраждало лівобережжя.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що зі 600 затоплених квадратних кілометрів 32 відсотки – це правобережжя та 68 відсотків – лівий берег. За його словами, станом на ранок середній рівень підтоплення – 5,61 метра.

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Найважча ситуація на лівому березі

Попри російські обстріли, із зони підтоплення триває евакуація. Станом на ранок 8 червня небезпечні території вже покинуло 1999 людей. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону "Корабел" – 1495 осіб.

Прокудін повідомив, що на лівому березі, який перебуває під російською окупацією, ситуація дуже важка. Зокрема, люди потерпають не тільки від води, але й російського терору. Окупанти відмовляються рятувати людей.

У Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води

За даними Укргідроенерго, рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 метра. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.

Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

"Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції. Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду", – мовиться у повідомленні.

Найважливіше про підрив Каховської ГЕС